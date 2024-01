Taknemmelig gårdejer: Lover kage til Ree Park

Tobias Bertelsen ejer den gård i Gravlev på Djursland, der brød i brand onsdag formiddag. Han var ikke hjemme, da hans lille datter skulle have lagt dræn, så det var en forbipasserende dyrepasser fra Ree Park, der opdagede branden.

Dyrepasseren alarmerede både politi og brandvæsen og tilkaldte sine kollegaer i Ree Park over radioen, som straks hoppede i safaribiler og golftvogne og kørte mod gården.

- Det var noget af et chok, da min far ringede i vild panik og fortalte om branden. Jeg råbte, at dyrene bare skulle lukkes ud i en fart. Det første, man tænker på, er jo dyrene, og så er det simpelthen så dejligt, at gode folk fra Ree Park trådte hurtigt til, når jeg nu ikke selv var hjemme, siger Tobias Bertelsen.

Da medarbejderne fra Ree Park nåede frem, var der massiv røgdannelse i en staldbygning med 145 køer. De 20 køer, der var mest udsat, blev straks lukket ud af medarbejderne, og ingen dyr eller mennesker er kommet noget til.

- Jeg er superglad for, at branden blev opdaget hurtigt, og at hverken dyr eller mennesker er kommet noget til. Ree Park kan godt regne med en kage i morgen, siger gårdejeren.

Alligevel har det ikke været sjovt at vende tilbage til brand og postyr.

- Det er helt vildt at komme hjem til. Det er ikke en sjov situation. Men brandvæsnet er ved at have slukket det og er i gang med at grave gammel halm ud fra loftet, så det ikke ligger og ulmer, siger Tobias Bertelsen.