Syrisk familie skal ud inden slutningen af måneden: Men lokalt flertal vil beholde dem

- Vi kan ikke bestemme, hvad de gør i de andre 97 kommuner, eller hvad Regeringen gør, men i Syddjurs Kommune vil vi godt gå et skridt længere, end de andre gør, siger Michael Stegger Jensen og henviser til den sidste formulering i den skrivelse, der i maj landede på udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfayes bord.

Her står der: ”Syddjurs Kommune vil fortsat gerne påtage sig opgaven med at tilbyde sikkerhed og trygge rammer for de børn og familier i kommunen, der er flygtet fra krig og vold i Syrien.”

Den formulering står S-borgmesterkandidaten inde for:

- Så vi vil gerne hjælpe de her fire borgere i Syddjurs kommune.

Hvorfor giver det mening at et lokalt byråd går ind og blander sig i flygtningenævnets beslutninger?

- Fordi det handler om mennesker, og jeg synes, det er svært at stå som menneske og se til, hvordan fire børn nu pludselig skal sendes hjem til Syrien. Det bryder jeg mig ikke om, og derfor synes jeg, at vi som byråd har et ansvar for at prøve at ændre den beslutning, siger han.