Stor politiaktion: Truede bestyrer på livet i genbrugsbutik

Anmeldelse kom efter et forløb, der begyndte med, at fire-fem unge gik ind i genbrugsbutikken mellem klokken 15 og 16. En af dem gemte et metalskilt under jakken, og derefter gik de alle ud igen.

Tyveriet blev opdaget af butikkens bestyrer, der fulgte efter gruppen med det resultatet, at en af de unge erkendte tyveriet og leverede skiltet tilbage.

Bestyreren tog et billede af den unge mands ID og gav besked om, at tyveriet ville blive politianmeldt. Den unge mand blev derefter bedt om at forlade stedet og ikke vise sig igen.

Trak pistolligende genstand op

En halv time senere dukkede den unge mand dog op igen i en bil uden for butikken. Det fik bestyreren til at gå uden for. Her krævede den unge mand, at bestyreren slettede billederne af mandens ID.

Det nægtede butiksbestyreren, der i stedet forsøgte at tage et billede af bilens nummerplade, hvorefter den unge mand stod ud af bilen for at stå i vejen.

Det var her, ifølge bestyreren, at den unge mand også tog en pistolligende genstand op. Det fik bestyreren til at trække ind i butikken igen, hvorefter den unge mand kørte fra stedet.

Sigtet for trusler på livet

Kort efter klokken 17 spottede en patrulje fra Østjyllands Politi den unge mands bil på Østeralle i Ebeltoft. Bilens blev standset, og de to personer, der sad i bilen, blev beordet ud.

Den 19-årige mand, der kørte bilen, blev anholdt og sigtet for trusler på livet og butikstyveri.

Kortvarigt blev den 14-årige pige, der sad som passager i bilen, tilbageholdt af politiet for at sikre hendes tilstedeværelse. I den forbindelse blev de sociale myndigheder underrettet.

Den pågældende pistol blev efterfølgende fundet på en anden adresse i Ebeltoft, hvor den 19-årige mand tilsyneladende havde forsøgt at gemme den hos en kammerat.

Det viste sig dog, at der var tale om en gasdrevet hardball pistol.