Stopper midt i stor succes - noget er vigtigere end brød

Det begyndte i et lille lokale på 12 kvadratmeter, som han lånte hos en landmand i Skårup på Djursland.

Tre år senere har hans ide om at lave godt surdejsbrød fra bunden vokset sig til en stor succes. Kunderne strømmer til hans bageri, Simons Brød, i den gamle købmand i Feldballe på Djursland.

Der er overskud på bundlinjen, og han får mange tilbud om at starte nye samarbejder, der kan øge salget af hans brød.

Men midt i den store succes, trækker han stikket. Ved udgangen af september er det slut.

- Jeg skal hjem og have fødderne i koldt vand, og så skal jeg finde ud af, hvem Simon er uden Simons Brød, siger Simon Lodberg.

Karl før Simons Brød

Beslutningen om at stoppe handler om den berømte 'work life balance'.

For ved siden af arbejdet med at skabe et bageri i sit eget navn gennem de seneste tre år, har Simon Lodberg også haft en ambition om, at være den bedst mulige far for sin to-årige søn, Karl.

- Vi har valgt at prioritere ham og os som familie i stedet for at prioritere den her forretning. Det er vemodigt, og jeg kommer 100 procent også til at savne det, men der er nogle ting i hverdagen, som jeg ikke vil undvære, siger Simon Lodberg.