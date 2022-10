Stak af på cykel: Nu er 21-årig fængslet

Østjyllands Politi anholdt natten til tirsdag en 21-årig mand, som har været efterlyst tiden maj.

Her stak han af på cykel efter et grundlovsforhør i Aarhus, hvor han var sigtet for besiddelse og salg af en større mængde kokain.

Han blev anholdt på en adresse i Ebeltoft, hvor han opholdt sig, oplyser politiet på Twitter. Han fremstilles derfor på ny i grundlovsforhør klokken 13 tirsdag og blev varetægtsfængslet i fire uger.

Den 21-årige mand stak i maj af fra betjentene på vej væk fra retsbygningen i Aarhus og stjal en cykel fra en forbipasserende. Han havde ikke fået håndjern på efter grundlovsforhøret, oplyste vicepolitiinspektøren i maj til TV2 ØSTJYLLAND.