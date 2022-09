Sommerland med nyhed: Snart kan du ridde på ryggen af dinosaurskelet

Forestil dig, at du suser frem og tilbage, mens du sidder på ryggen af et kæmpe dinosaurskelet med op til 70 kilometer i timen samtidig med, at du drejer rundt.

Det bliver nu muligt i en ny forlystelse, som Djurs Sommerland har investeret i.

- Den kommer til at hedde SpinOsaurus, og den er den eneste af sin slags i Danmark. Det er en rigtig sjov ’family thrill’-forlystelse, siger administrerende direktør Henrik B. Nielsen.

SpinOsaurus er én ud af tre nye forlystelser, som samlet har en pris på henved 50 millioner kroner, som parken tilføjer dens Dinosaurland.

- På SpinOsaurus kan der sidde 40 mennesker på en stor rund plade, og pladen kører frem og tilbage på et skelet af en dinosaurus. Det er en anden form for rutsjebane-oplevelse, siger den administrerende direktør.

De to andre forlystelser som gæster næste år kan prøve i forlystelsesparken, er Motorbike Derby, som er en interaktiv forlystelse, og Fossilvaskeren, hvor man kører rundt i en gryde.

Det vil være muligt at sætte sig til rette i de nye forlystelser fra næste sæson, som starter den 29. april næste år.

Besøgsrekord

Meddelelsen om de nye investeringer kommer ovenpå en sæson med et højt besøgstal.

Indtil nu har 770.000 gæster besøgt forlystelsesparken, hvilket er en stigning fra sidste år.

Med ni åbningsdage tilbage i eftersårsferien, styrer sommerlandet mod en ny besøgsrekord.

- Baseret på besøgstallet i efterårsferien de tidligere år, ser det ud til, at vi slutter sæsonen af med et samlet besøgstal på omkring 870.000 gæster. Det er imponerende godt, siger Henrik B. Nielsen.



30.000 græskar

Djurs Sommerland er lukket frem til efterårsferien, men der er stadig stor aktivitet i parken.

Parken skal nemlig udsmykkes til halloween, og det bliver med 30.000 græskar, 5000 efterårsplanter og over 100 halloween-installationer.

Der skal også bygges to spøgelseshuse, og 700 medarbejdere skal tildeles kostumer, ansigtsmaling og halloween-replikker.

- Vi forventer, at der kommer mange gæster, men der vil ikke være længere ventetider, end der normalt er til forlystelserne, siger Henrik B. Nielsen.



Magisk Halloween finder sted den 15. til 23. oktober.