Nationalpark jubler: Slap med skrækken

Nationalpark Mols Bjerge kunne ånde lettet op fredag, da det stod klart, at nationalparken alligevel slap for besparelser som en del af finansloven. Helle Hegelund, formand for Nationalpark Mols Bjerge er derfor glad og lettet. - Jeg er selvfølgelig meget, meget glad for, at besparelserne er trukket tilbage. Det er en vigtig beslutning, og jeg er helt ekstremt taknemmelig over, at politikerne har vist viljen til at prioritere vores nationalparker, lyder det fra formanden og tilføjer: - Det er jo væsentligt, at vi får prioriteret vores biodiversitet, ikke kun for vores generation, men også i høj grad for de fremtidige generationer, siger hun. Tidligere var der ellers lagt op til, at landets fem nationalparker som en del af finanslovsaftalen skulle rammes af et betydeligt sparekrav på 10 millioner kroner. Besparelserne i finanslovsudspillet kom som følge af, at regeringen ønsker at skære 1000 administrative stillinger på de statslige arbejdspladser. Et argument, Helle Hegelund ikke gav meget for: - Vi synes, vi bliver ramt forholdsvist hårdt. Vi har ikke administrative stillinger, her er det mennesker med gummistøvler, der er ude og arbejde i naturen og arbejde med dyr, planter og insekter, sagde hun om udsigten til besparelserne.

Her ville sparekniven have ramt Formand Helle Hegelund fortæller, at fredagens nyhed om, at nationalparkerne undgår besparelser, får konkret betydning for Nationalpark Mols Bjerge. - Det betyder, at vi kan rulle de beskæringer tilbage, som vi ellers havde aftalt i bestyrelsen, som vi var nødt til at vedtage for nogle uger siden, siger hun. Bestyrelsen havde blandt andet besluttet at skrotte nogle naturgenopretningsprojekter, ligesom projekter med renovering af fortidsminder og anlæg af stier til parken for bedre adgangsforhold også skulle spares væk. - Men nu kan vi blive ved med at sikre gode adgangsforhold og endnu bedre gæsteoplevelser i forhold til både fortidsminder, natur og biodiversitet, siger Helle Hegelund. Ekstra penge til stendysser I finanslovsaftalen er der også afsat ekstra penge, der skal sikre, at fortidsminder over hele landet bliver sat i stand. I alt er der afsat 60 millioner kroner i årene 2025-2028. Det betyder blandt andet, at Bjødstrup-stendyssen og Hoedjættestuen i nationalparken. Det glæder en af de frivillige i dyssegruppen, der passer områdets stendysser: - Det er jo dejligt, for vi skal værne om vores kultur, siger Jens Erik Jacobsen

Frivillig Jens Erik Jacobsen reagerer på finanslovsaftalen.