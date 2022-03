Skovejere vil sætte vildsvin ud tæt på by

Vil kunne kigge børn i øjnene

De mener, at mange i byen vil kunne få noget ud af deres projekt, som vil have låger og fri adgang for borgere i byen.

Det er skovejernes jord, men sagen er sendt i offentlig høring, da vildsvin på marken vil kræve en ændring af lokalplanen.

For dem handler det om at gøre, hvad de kan for naturen og klimaet, men de er åbne for at flytte hegnet, så der kan bygges på dele af området.

- Vi vil gerne kunne kigge vores børn i øjnene. Vi har mulighederne og evnerne til det. Så mener vi også, at vi har pligten til at gøre noget ved den klimakrise, vi står i. Det er et lille bidrag, men hvis alle giver lidt med og løfter i flok, er det måske det bedste, vi kan gøre, siger Frederik Estrup.