Skolelærer: Nogle kan godt overleve uden kaffe

Mange tænker måske på skolelærere, som en flok pibepegende fossiler, der underviser i det samme pensum år efter år i de helt samme bøger. Derudover stinker de naturligvis af kaffe og har tidligt fri hver dag. For så slet ikke at nævne de lange ferier, de er begunstiget med.

Men er det et forkert billede at have om lærerne?

TV2 ØSTJYLLANDs reporter Jesper Fonvig har sat sig for at undersøge sagen i denne uges 'Face din Fordom'. Her spørger han 39-årige Lasse Dahl Sørensen, der er folkeskolelærer på Ådalsskolen på Djursland, ind til de fordomme, der hersker omkring lærere.