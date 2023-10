Sjaskvåde elever evakueret i regnvejret: - Alle var gennemblødte

- Alle var meget forvirrede. Men vi vidste godt, hvad vi skulle. Jeg tog min jakke på først, og så skulle alle udenfor. Det var helt oversvømmet, så man kunne ikke undgå at få våde fødder, fortæller hun.

- Lige da brandalarmen gik bandede jeg godt nok lidt, men så er det jo bare at gå i gang med proceduren. Men jeg synes, det var synd for børnene, siger skolelederen.

Han fik hurtigt kontakt til Rønde Idrætscenter, som velvilligt åbnede dørene til hallen for de mange elever - hvilket Torben Rennum Madsen var meget taknemmelig for.

- Vi har et samlingssted foran Rønde Idrætscenter, men flisepladsen var fuldstændig oversvømmet. Vandet stod op af kloakken, fortæller skoleleder Torben Rennum Madsen til TV2 Østjylland.

Hurtigt kom eleverne ind i hallen, men selvom det gik stærkt, var eleverne sjaskvåde.

- Efter 10 minutter i hallen får vi at vide, at vi skal tilbage igen, og så bliver alle bare endnu mere våde. Tror alle på skolen er gennemblødte, selvom det kun var 30 meter vi skulle, siger Astrid Elena Jensen.

Sendt hjem

Morgenens begivenheder fik ledelsen på skolen til at sende eleverne i udskolingen hjem for at få tørt tøj på.

- I indskolingen har de skiftetøj, men de ældste elever er sendt hjem. Vi regner med noget online-undervisning senere i dag, fortæller Torben Rennum Madsen.

Da TV2 Østjylland taler med skolelederen, er han i gang med at se på, hvor mange af eleverne på mellemtrinnet og i indskolingen, som også er på vej hjem - noget der selvfølgelig skal aftales med forældrene.

- Forældrene kan kontakte klasselæreren via Aula og aftale nærmere. Men her er stille og roligt nu, siger han.

Detektor på toilettet

Det var ifølge skolelederen en detektor på et af skolens toiletter, som fik brandalarmen til at lyde. Men der har tilsyneladende ikke været brand eller lignende.

- Vi er stadig lidt usikre på, hvad det præcis var, men vi skal jo evakuere skolen, så brandvæsenet kan komme til, forklarer Torben Rennum Madsen.

Det har ikke været muligt at få fat på Brand & Redning for en uddybning af, hvorfor alarmen gik.