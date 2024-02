Sjældent fænomen på bilrude i Østjylland

En seer har knipset et unikt fænomen - en snerulle - på en bilrude i Hornslet. Det skriver TV 2 Vejret.

Sneruller kan dannes når betingelserne er helt perfekte for dette smukke og ejendommelige fænomen.

Første betingelse er selvfølgelig snefald i frostvejr, hvilket er sket onsdag morgen på den viste bilrude.

Herefter er det blevet tøvejr, så overfladesneen er begyndt at smelte, mens de nedre lag tæt på glasset fortsat har været frosset.

Inde i bilen kan der nemlig sagtens være frostvejr, mens luften udenfor er blevet varmere.

Det øverste, smeltende snelag er derved gradvist blevet mere kompakt og derved tungere end det nedre og fortsat frosne lag. Snelaget har herved fået overbalance, så det er begyndt at rulle ned ad ruden.

Sneruller er sjældne i Danmark, og kan dannes på to måder. Udover den vertikale, som her er beskrevet, så kan de også dannes horisontalt. Her er det vinden fremfor tyngdekraften, som skaber rullen.