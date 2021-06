Sigtet for vanvidskørsel: Spritbilist ramte bil med familie

Heri var en familie med mor, far og tre børn.

- Alle er tjekket og uskadte, fortæller Peter Hunniche, der er vagtchef ved Østjyllands Politi.

Manden blev anholdt, da han blæste over det tilladte i alkometeret. Ifølge TV2 fremstilles den 35-årige mand, der er fra Brøndby Strand, i grundlovsforhør i Randers søndag.

Han er sigtet for vanvidskørsel og for at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

Ulykken skete klokken 19.19.