Se videoen: Kom med til alpacashow

Isabel er trænet til at komme gennem agility-banen, fordi træningen også gør det nemmere for eksempel at klippe hendes negle. Men dyret har også vist sig at gøre en stor forskel for sin ejer.

- Man kommer helt ned i tempo, og hvis man har trælse tanker, forsvinder de bare. Der er ikke noget mere afstressende end at gå en tur med dem, siger Gitte Manby Kjær.



- Nu har jeg været stresssygemeldt, og jeg synes, Isabel har hjulpet mig. Man har ikke de der 117 tanker oppe i hovedet, når man er sammen med alpacerne, så bruger jeg energien på at kigge på dem.



Blev alpacaavler ved et tilfælde

Isabel og Gitte Manby Kjær bor på Alpacagården i Andkær nær Vejle, hvor de i alt har 12 alpacaer. Men faktisk var det lidt et tilfælde, at dyrene kom til gården.

- Det er egentlig kommet lidt som en joke hjemme hos os. Min søn synes, det kunne være sjovt at have en elefant eller en giraf. Men så foreslog min datter en alpaca, og så gik det lige pludselig stærkt, siger Gitte Manby Kjær.