Se video: Ambulance standser spøgelsesbilist på motorvej

Fredag aften var der tilsyneladende en bilist, som kom alvorligt på afveje på Djurslandmotorvejen. Hos Østjyllands Politi undersøger man i hvert fald en episode, hvor en fører af en personbil kørte mod færdselsretningen. Det skriver politiet i sin døgnrapport.

En passager i en bil kørte på den rigtige side af autoværnet og filmede episoden, da det lykkedes en ambulance fra Region Midtjylland at få kontakt til føreren, som efterfølgende fik vendt bilen.

Episoden skete ifølge Øxenholt Foto nær Rønde.

Østjyllands Politi meddeler, at man nu undersøger sagen og håber at finde føreren for at finde ud af, hvad der præcist skete.