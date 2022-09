En 12-årig pige, som har været savnet siden den 5. september, er hjemme igen i god behold.

Det oplyser Østjyllands politi på Twitter.

Hun var senest set ved rådhuset i Hornslet.

Mens hun var savnet, var hun i telefonisk kontakt med et familiemedlem og fortalte, at hun havde det godt. Hun ønskede dog at fortælle, hvor hun befandt sig.