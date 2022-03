Sascha laver Østjyllands første onlineskole

Autismeforeningen ser onlineskole som et godt supplement til folkeskolen og en måde til at få eleverne tilbage til skolen.



Er det ikke et nederlag, at de sidder derhjemme og bliver undervist frem for at komme i skole?

- Jeg ser det ikke som et nederlag. Det, der er et nederlag, er, at vi har en stor børnegruppe, der ikke kan være i den almindelige skole, siger landsformand Kathe Johansen til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer:



- Mange har brug for at blive reetableret efter at have været hjemme længe. Og her er online skole en god måde.

Ikke online hele skoletiden

Landsformanden mener dog ikke, at det er godt for børnene at blive undervist online gennem hele deres skoletid.



- Fordi en dag fylder man 18 år, og så er der noget, der hedder ungdomsuddannelse og en forventning om at træde ind på arbejdsmarkedet, og det er svært, hvis man har siddet derhjemme hele tiden, siger Kathe Johansen fra Autismeforeningen.