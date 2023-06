Salling fik hurtig tilladelse - lokalt selskab må vente fire år

Hos Ebeltoft Fjernvarme drømmer de om at bygge en ny vandtank, som på sigt skal hjælpe med at lagre varmt vand, når den kan produceres på billig el, hvilket gør det grønnest og billigst for forbrugerne.

Det nye byggeri ligger dog både i den nye landzone og på et område, som er en del af den nuværende lokalplan. Derfor er det ifølge kommunen problematisk at give en byggetilladelse og lokalplanen skal ændres.

Ebeltoft Fjernvarme er et rent forbrugerejet selskab, som har tilkøbt et areal i en landzone.

- Det undrer vi os lidt over. Det er jo det direkte modsatte, vi har fået at vide på mødet med kommunen. Jeg synes, det lyder mærkeligt, siger Niklas Bitsch.

Det var meldingen på et møde d. 13. juni med Syddjurs Kommune, hvor selskabet også fik at vide, at de kom bagerst i køen af 60 andre sager.

Der er nu udsigt til, at de skal vente fire år, før de kan komme videre med byggeriet.

- Vi har ikke fået en forklaring på, hvorfor vores projekt ikke kan opprioriteret. Vi gik ellers i den tro, da det gavner den grønne omstilling, fortæller Niklas Bitsch.

Politisk beslutning

Formand for Erhvervs- og planudvalget i Syddjurs Kommune, Kasper Kolstrup Møller (K), kan sagtens forstå fjernvarmeværkets frustration, og for ham er det vigtigt, at de føler sig hørt.

- Det er rigtigt, at forvaltningen tager sagerne, som de kommer ind. Vi politikere bliver løbende præsenteret for sagerne, og her kan vi vælge at opprioritere, hvis vi mener, det er til gavn for borgerne og kommunen, siger Kasper Kolstrup Møller.

I tilfældet med Salling Groups kursuscenter fortæller udvalgsformanden, at den blev opprioriteret, fordi det var et akut behov. På samme måde har udvalget også opprioriteret et projekt med et vandværk, da det var en del af kritisk infrastruktur.

- Jeg vil opfordre Ebeltoft Fjernvarme til at tage fat i os politikere og fortælle, hvorfor de mener, vi skal opprioritere deres projekt, så er vi åbne for dialog, siger Kasper Kolstrup Møller.

Han vil dog ikke love, at projektet vil blive opprioriteret, men fortæller at han ser meget positivt på projekter som både kan fremme den grønne omstilling og spare borgerne penge.

Skulle sagen ikke blive fremskyndet, så kan Ebeltoft Fjernvarme ikke vente fire år.

- Vi er begyndt at afsøge andre muligheder, blandt andet købe nabogrunden, så vi kan komme i gang. Det skylder vi vores kunder, siger Niklas Bitsch, driftsleder ved Ebeltoft Fjernvarme.