Særligt projekt skal bekæmpe klamme toiletter

Folkeskoletoiletter er som regel ikke noget man forbinder med kunst og hygge. Men det skal et nyt forsøg på Molsskolen på Djursland nu gøre op med. Der er nemlig for mange børn, der vælger toilettet fra i skoletiden. Det fortæller Claus Peter Olesen, der er distriktsleder på Molsskolen. - Det har selvfølgelig betydning for ens trivsel, at man går en hel dag og egentlig skal på toilet, men ikke går derud, fordi toiletterne er ulækre eller man bare ikke har lyst til at gå derud, siger han og tilføjer: - Og alt, der kan bidrage til trivslen, er bare supervigtigt, siger han.

Claus Peter Olesen håber, toilet-projektet kan skabe bedre trivslen for eleverne.

Kunstnere og 130 børn Fredag var der derfor kunst-fernisering på toiletterne på Molsskolen, hvor nye, farverige toiletter blev præsenteret. Projektet om bedre toiletbesøg er lavet sammen med Syddjurs Egnsteater, Kulturhotellet og Syddjurs Bibliotek og har til formål at undersøge om kunsten kan bidrage til bedre brug af skoletoiletter og en tryggere oplevelse. Børnene har selv været med til at skabe figurerne på væggene i toiletbåsene. Og spørger man William Korsholm Mattson fra 3.klasse er resultatet vellykket. - De er blevet superflotte. De er fede. Så jeg tror, jeg kommer til at bruge toiletterne meget mere. Jeg tror også, folk kommer til at respektere, at toiletterne ikke skal ødelægges, siger han.

William Korsholm Mattson tror, det bliver mere rart at bruge skoletoiletterne fremover.

Han har selv prøvet at fravælge toiletbesøg, fordi toiletterne var ulækre. - Der har faktisk været mange gange, hvor jeg ikke gad at gå på toilet, fordi det ikke var særlig rart. Der var vand over det hele og toiletpapir i loftet, siger han. Elevers lerfigurer har inspireret Signe Kirk er en af de to kunstnere, der står bag toilet-projektet. Og selvom arbejdspladsen har været lidt trang, har det været et spændende projekt, fortæller hun. - Form og farve er vores værktøjer, og det bruger vi til at prøve at skabe en anden fortælling. I den process har vi haft alle 130 børn fra indskolingen til at modellere i ler deres bud på, hvordan dyr og væsner i denne verden ser ud. Det har vi brugt til at skabe silhuetter, vi har malet. Eleverne har været nysgerrige undervejs, og det har været sjovt at lave, siger hun.

Signe Kirk er en af de to kunstnere bag projektet.