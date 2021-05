Såret hest: Molslaboratoriet erkender fejl

Her var det anbefalingen fra dyrlægen, at man ikke greb ind over for fejlplacerede GPS-halsbånd, da hesten var drægtig. Den 30. april folede hoppen et velskabt føl, og det blev vurderet fra museets side, at man kunne vente med at afmontere GPS-halsbåndet til efter weekenden, så længe hoppen var under observation.

- Vi må desværre erkende, efter afmonteringen af GPS-halsbåndet, at halsbåndet har siddet længere tid på hoppen end dyrevelfærdsmæssigt rimeligt. Det beklager vi dybt!, siger Bo Skaarup.