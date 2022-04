Så er det forår - bøgen er sprunget ud

Hun forsøgte ellers at finde den andre steder i Sondrup Skov.

Vi vadede rundt i skoven i en time for at finde andre steder, hvor den var sprunget ud, men der var altså ikke andre steder, siger hun.

Måske er det første bøgeudspring i Østjylland, men allerede den 4. april - på en i øvrigt regnfuld og blæsende dag - sprang bøgen ud på Fyn, berettede TV2.

Lyserødt udspring

Det er ikke kun bøgen, som er sprunget ud. Kirsebærtræerne i Mindeparken i Aarhus er nemlig i blomst. Det meddeler Natur & Miljø i Aarhus på sin Facebook-side.

Her fremgår det i øvrigt, at træerne kun blomstrer i et par uger, så hvis man skal nå at se de lyserøde farver, så skal man ikke vente for længe.