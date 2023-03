Ryttere frygter fritgående dyr i naturperle

Lotte Thorling fra Knebel nyder at ride i Mols Bjerge, gerne flere gange om ugen, men én ting gør hende bekymret.

- Vi er bekymrede for, at der kan ske nogle ulykker i indhegningerne, hvis ryttere færdes blandt de store dyr, køer og heste, derinde, siger Lotte Thorling.

Som det er nu, er der en stribe store indhegninger til hestene og køerne, mens ryttere, vandrere og andre gæster i det naturskønne område kan vælge at færdes ad udenom liggende stier.

- Vi er bekymrede for, at der kan ske nogle ulykker i indhegningerne, hvis ryttere færdes blandt de store dyr, køer og heste, derinde.

De 775 hektar i Mols Bjerge blev i 2022 udpeget til en af Danmarks ti nye naturnationalparker, og Naturstyrelsen har tidligere luftet, at det kan betyde, at alle indhegningerne fjernes, så der kun er én indhegning om området.

Det kan hendes ridemakker Lone Høst fra Knebel tale med om, for hun har en vis erfaring med at blive konfronteret med de store græssere i Mols Bjerge.

I en af indhegningerne oplevede hun på hesteryg at blive jagtet af løsgående køer.

- Den oplevelse gør, at jeg tør i hvert fald ikke at ride blandt stude. Og sådan har jeg egentlig ikke haft det før, men det her skræmte mig. Det var livstruende. Sådan havde jeg det.