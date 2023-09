Rystet fodbold-formand: - Nogen har dækket vores kampbane med store sten

- Kommunens folk har været flinke til at gøde, vande og efterså hen over sommeren. Forleden kom de så forbi for at fylde topdressing på, hvilket jo også er fint. Men - af én eller anden årsag har de fyldt jord på, der er fyldt med sten i forskellige størrelser. Nogle af dem endda skarpe flintesten, siger Jacob Fogh Winther til TV2 Østjylland.

Klubbens opvisningsbane er umulig at spille på, mener han, og et forsøg på at forbedre banen er endt som det, de i lokalområdet er begyndt at omtale som "lidt af en molbo-historie".

Formanden for fodboldafdelingen i Hornslet IF, Jacob Fogh Winther, går rundt og ryster lidt på hovedet for tiden.

Han føler sig "banket tilbage til stenalderen", som han udtrykker det. Bogstaveligt talt.

- Det er jo vildt farligt. Hvem vil lade sine børn spille på sådan en bane? Eller lave en glidende tackling? Vi har simpelthen brug for mere plads herude, hvis vi skal blive ved med at kunne tilbyde vores mange medlemmer et attraktivt fritidstilbud. Det gør man ikke med sådan en bane her, siger Jacob Fogh Winther.

Han har gjort det klart over for byrådet, at konsekvensen kan være et stop for medlemstilgang.

Hornslet IF har lige nu 515 medlemmer i børne- og seniorafdelingen.

Der skal kunstgræs til

Sammen med bestyrelsen har han udarbejdet en ansøgning til Syddjurs Kommune, for bestyrelsen har et bud på en løsning, hvor man kan slå to fluer med ét smæk: De vil have opvisningsbanen omdannet fra græsplæne til en moderne kunstgræsbane.

På den måde kan den holde til at blive brugt meget mere end den nuværende bane, som kun må bruges tre gange om ugen. Den kan både bruges til kampe og træning.

- Hele historien bliver jo hverken værre eller bedre af, at kommunen i forbindelse med byggeriet af den nye udskoling har besluttet, at de hundredvis af børn i dagtimerne skal bruge opvisningsbanen til at rende rundt på, fordi der ikke er tænkt opholdsarealer ind andre steder. Hvis de skal slide på græsplænen også, er det ikke svært at forestille sig, hvordan den så kommer til at se ud. Banen bliver hurtigt totalt ødelagt, siger fodboldformanden.

Han tilføjer, at Syddjurs Kommune for et par år siden udstykkede et område i den ene ende af træningsanlægget, som Hornslet IF potentielt kunne have brugt til at lave flere baner. Her er nu bygget parcelhuse.

- Den foreningsjord er vekslet til millioner af kroner i kommunekassen, men det er ikke penge, der er kommet os til gode. Vi har kun fået endnu større udfordringer med at få plads til alle vores aktiviteter, siger Jacob Fogh Winther.

- I tillæg hertil har kommunen nu inddraget området, hvor vores tremands-baner lå. Det område skal være byggezone, og fra uge 39 går folk fra Museum Østjylland i gang med at grave der. Vi har altså ingen muligheder for at lave tremands-baner andre steder på anlægget.