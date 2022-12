Rotter ødelægger veje og kloakker: Pias hus slår revner

Problem overalt

Det er ikke kun i Syddjurs, der er store udfordringer med døde kloakledninger og rotter. Både DTU og Teknologisk Institut oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at der i hele landet er et efterslæb med gamle kloakledninger, som potentielt kan trues af rotter.

At problemet findes i hele Danmark fortæller også Henrik Brødsgaard, Senior Projektleder hos Cowi, som har arbejdet med planlægning og projektering af spildevandssystemer i 35 år.



- Vi har en meget store udfordring, og det skyldes blandt andet, at forsyningsselskaberne har et efterslæb på at forny deres kloaker, siger han.

Man regner med, at kloakrørene kan holde omkring 75 år, men der er nogen, som allerede har nået pensionsalderen, mens andre har taget skade af for eksempel kemikalier. Derfor er fornyelse den bedste løsning i kampen for, at rotterne ikke ødelægger vores kloakker. Henrik Brødsgaard tror dog ikke, vi kan udrydde rotterne. I stedet skal vi gøre det sværere for dem at leve, og her skal vi som private husejere også gøre en indsats, påpeger han.

- Man kan have en velfungerende kloak ude i vejen, men så kan rotterne bare gå op og bo i stikledninger hos private. Det kan godt være, vi skal forny de offentlige kloakker, men de private trænger endnu mere, fortæller Henrik Brødsgaard, Senior Projektleder hos Cowi.