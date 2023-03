Restaurant i historiske rammer genåbner midt i krisetid

Tilbage i november drejede restauranten ellers nøglen om. Men sammen med sin bror, Christoffer Rønde Feldbæk, på 23 år, er 26-årige Christian Rønde Feldbæk nu klar til at forkæle ebeltofterne.

- Det er superfedt. Jeg er spændt og glæder mig som et lille barn. Både til at lave mad og pudse vinduerne, siger Christian Rønde Feldbæk, der er den nye ejer.

Den kendte Restaurant Støvlen slår nu igen dørene op den 1. april med to lokale i spidsen.

- Det er ikke noget, jeg bliver rig af. Jeg elsker at lave mad og være i et køkken, det er der, jeg har det bedst, og hvor jeg går rundt og danser og synger, siger Christian Rønde Feldbæk.

Og efter nyheden om genåbning af det folkekære spisested har de to brødre fået positive tilkendegivelser.

- Vi har fået pæne kommentarer med på vejen. Folk glæder sig til, at der kommer liv i huset igen. Det er en de ældste bygninger i Ebeltoft. Et gammelt bindingsværkshus med 300 år på bagen. Der er mange, som glæder sig til at smage maden, siger han.

Svære tider

Men brødreparret slår dørene op midt i en hård tid for den danske hotel- og restaurationsbranche.

Ifølge brancheforeningen Horesta var antallet af konkurser blandt hotel- og restaurantvirksomheder dobbelt så højt i forhold til det niveau, der var inden pandemien.

- Det har været rigtig store overvejelser. Enten så er det galt eller genialt, men vi føler os ret rustet til opgaven og ved, hvad der skal til, siger Christian Rønde Feldbæk.

Antallet af nyopstartede virksomheder i branchen i 2022 er, ifølge Horesta, halveret i forhold til 2019.

- Det er en chance, man tager, og det bliver hårdt. Det ville være nemmere at åbne i Aarhus. Men jeg elsker lokalsamfundet her i Ebeltoft og vil gerne åbne her, siger Christian Rønde Feldbæk.

Gensyn med støvlen

Brødreparret vil byde på kulinariske oplevelser med inspiration fra det danske, franske og italienske køkken.