Rasende bilist bankede på fotovogn efter at være blevet blitzet

Torsdag formiddag blev en 31-årig mand så rasende over, at han blev blitzet i sin bil, at han valgte at stoppe bilen og vende tilbage til fotovognen.

- Han holder ind til siden med det samme og løber hen og råber ad operatøren, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi.

Operatøren forsøgte at tale bilisten til ro, men det lykkedes ikke – tværtimod. Operatøren måtte derfor rulle vinduet op og lukke døren, hvilket fik den 31-årige mand til at hamre på ruden og råbe ad ham.

Til sidst måtte operatøren ringe efter hjælp.

- Det er heldigvis ikke noget, vi tit ser. For det meste er folk fredelige, når de bliver blitzet, forsikrer Jakob Christiansen.

Episoden udspillede sig i en 80-zone ved Sjellebro mellem Mørke og Assentoft. Bilisten kørte omkring 100 kilometer i timen, og han kan altså se frem til et bødeforlæg på 1500 kroner.

Derudover blev han af en fremmødt patrulje sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Her var manden faldet til ro og beklagede sin opførsel, men han kunne altså ikke tale sig ud af en sigtelse.