Prøvede at snuppe betjents pistol - nu skal han i fængsel

Det kommer til at koste en 24-årig mand to års ubetinget fængsel, at han tilbage i marts forsøgte at hive pistolen ud af hylstret på en politibetjents bælte.

Det oplyser Østjyllands Politi.

Manden fik sin dom ved Retten i Randers, hvor han nægtede sig skyldig men modtog dommen.

Han blev anholdt natten til den 23. marts, da politiet mødte op i en lejlighed i Grenå. Det gjorde det efter en anmeldelse om et overfald på en beværtning i Grenå, hvor den formodede gerningsmand efterfølgende blev fundet i lejligheden.

Her var også den 24-årige til stede, og han reagerede kraftigt på at se betjentene dukke op. Han blev aggressiv og opfarende, så betjentene ville anholde ham, og i den forbindelse forsøgte han flere gange at trække den ene betjents pistol op af hylstret.

Desuden prøvede han at få fat i en kniv, han havde i baglommen. Begge dele mislykkes, og betjentene fik manden lagt i håndjern, uden at nogen kom til skade.

Anklager: - Det kan ende helt galt

Den 24-årige er dømt for at komme med trusler mod betjentene og for forsøg på besiddelse af skydevåben under særligt skærpende omstændigheder.