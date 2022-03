Privat vaskeri sender urinplettet tøj til ældre - kommune kan ikke gøre noget

Det er formentlig beboernes urin, der giver de røde skjolder, når tøjet ikke bliver vasket med det samme. Tøjet bliver nemlig kun sendt til vask en gang om ugen hos et vaskero

Derfor mener Erik Munkholm Sørensen, at der er grundlag for at ophæve kontrakten, fordi den ifølge ham er misligholdt.



Manglende juridisk grundlag

Mandag fortalte Christoffer Pedersen (V), der er formand for sundheds- og ældreudvalget i Syddjurs, til TV2ØSTJYLLAND, at kommunens jurister umiddelbart vurderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er juridisk grundlag for at ophæve aftalen med Elis.



TV2 ØSTJYLLAND har efterspurgt et interview med firmaet Elis, men de er ikke interesserede i at medvirke.