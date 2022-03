Pressede og nedtrykte unge: - Vi føler os stressede og trætte

- Det ligner for mig, at coronapandemien har forstærket en negativ udvikling, som var i gang. Det er trist og alvorligt. At så mange var præget af mistrivselsproblemer sidste forår, synes jeg er meget overraskende, siger Mathias Lasgaard, seniorforsker ved DEFACTUM.

Hvilke konsekvenser kan det få på sigt?

- Forskellige mentale problemer i ungdomsårene kan øge risikoen for, at man ikke helt lykkes med den udvikling, som gerne skal ske. Det kan både være personlige ting og i forhold til uddanelse og beskæftigelse, så det kan bestemt have negative konsekvenser for den videre vej i livet, siger seniorforskeren.

Blandt 3.g'erne på Syddjurs Gymnasium fylder problemerne meget. Det fortæller Nicoline Catrine Eberhard Hansen.

- Vi snakker hele tiden om det - i hvert fald i vores omgangskreds. Det er blevet et generelt samtaleemne.