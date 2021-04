Politikere: Drop lempelse af dyrevelfærdslov

Så vildt som muligt

Kvæget i Mols Bjerge er hegnet ind på et større areal og her er det meningen, at dyrene i videst muligt omfang skal passe sig selv ved at spise de planter, der findes og drikke fra søer og vandløb. Dog er der fortsat regler om, at dyrenes forhold indimellem skal inspiceres.

Når regeringens kommende såkaldt naturnationalparker bliver til virkelighed, er det på samme måde meningen, at kreaturer skal græsse og leve så vildt som muligt.

I Østjylland er der afsat 20 millioner kroner til at forberede etableringen af naturnationalparken ved Fussingø, som ligger vest for Randers. Men selvom kvæg og heste i disse områder stort set skal leve vildt, så har vi stadig et ansvar, mener Konservative på Christiansborg.

- Der er stadig tale om dyr under hegn og når dyr er under hegn, har man et ekstra ansvar for, at de har det godt, siger Marcus Knuth (K)