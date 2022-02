Politiet jagtede mand med falsk gevær i landsby

Adskillige betjente med maskinpistoler og en indsatsleder var lørdag middag til stede i landsbyen Søby mellem Aarhus og Randers.

Det viser billeder, TV2 ØSTJYLLAND har modtaget fra stedet, og Østjyllands Politi bekræftede, at der var en aktion i gang.

Til Lokalavisen Aarhus siger vagtchef Peter Hunniche lørdag eftermiddag, at det store politiopbud viste sig at skyldes en ung mand med et hardball-gevær. Det vil sige et legetøjsvåben, der kan skyde med små plastikkugler.

Det havde en person i området dog identificeret som et reelt skydevåben, og det blev derfor anmeldt til politiet.

- Når vi får den slags henvendelser, har vi en pakkeløsning, hvor vi blandt får fat i et indtrængningshold og en forhandler. Vi har folk, der er særligt trænede til situationer, hvor der angiveligt er en bevæbnet person på en privat adresse, siger Peter Hunniche til Lokalavisen Aarhus.

Mens politiet var i Søby, fortalte en kvinde, at en af hendes søns venner havde stået med et hardball-gevær i deres have.

Vennen var der dog ikke længere, da politiet dukkede op på adressen.

Ifølge Lokalavisen Aarhus har Østjyllands Politi forladt Søby igen.

TV2 ØSTJYLLAND forsøger fortsat at få fat i Østjyllands Politi for at høre mere.

Tidligere lørdag lød det således fra politiets vagtchef:

- Vi undersøger et mistænkeligt forhold på en bestemt adresse derude, som vi tager nogle sikkerhedsmæssige forhold omkring, siger vagtchef Flemming Lau.