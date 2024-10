Politiet finder flere poser med mistænkeligt indhold

Det er ved hjælp af bidrag fra en række virksomheder lykkedes at redde stjernehimmelen i Aarhus med 750.000 led-lys.

Det skriver Århus Stiftstidende, som fortæller, at en bred kreds af håndværkere, firmaer, caféer, restauranter og andre er gået ind med kontante pengegaver for at redde stjernehimlen, der for mange aarhusianere er en vigtig ingrediens til julestemningen.

Den kommende Aarhus-borgmester, Anders Winnerskjold, havde ellers bebudet, at han ville sætte sig i spidsen for at redde julebelysningen, der har været en tradition ved juletid de seneste 20 år. Men det bliver nu unødvendigt.