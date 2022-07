Politiet: Endnu en gerningsmand på fri fod i drabssag

Han var iført en sort t-shirt ved grundlovsforhøret, hvor det igen kom frem, at politiet mener, den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen er død ved kvælning med reb.

- Han er sigtet for manddrab, subsidiært med alt det her grov vold. Politiet mener, det er sket i samarbejde med de øvrige varetægtsfængslede i sagen. Derudover er han sigtet for usømmelig omgang med lig og for bortskaffelse af beviser, og så kom det også frem, at politiet mener, han mod betaling har bortskaffet liget, fortæller Johann Sørensen, journalist ved TV2 ØSTJYLLAND.

Nægter sig skyldig

Den 37-årige er desuden sigtet for den brand, hvor Frank Dan Nørgaard Jørgensens bil udbrændte.

Han nægter sig skyldig i anklagerne, fremgik det i retten, hvor dørene blev lukket, da sigtelsen var læst op, hvorfor TV2 ØSTJYLLAND ikke kan overvære resten af grundlovsforhøret.