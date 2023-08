Placering af biogasanlæg gav intens stemning på borgermøde

To områder er nu i spil. Dels et 14 hektar stort areal lidt fra den oprindelige placering og så ved Kolstrup, som Syddjurs Kommune nu kigger på til formålet.

Den oprindelige idé om at lade det ligge nær Djurs Sommerland blev forkastet af hensyn til turismen, og nu slås indbyggerne ved flere af de mulige lokaliteter for ikke at ende med – ja lorten som man siger.

Karl Erik Andersen mener, at et nyt stort biogasanlæg bør ligge tæt på Grenaa.

- Der er jo ikke plads til, at to lastbiler kan passere hinanden. Der er heller ikke plads til, at cyklister trygt og sikkert kan komme med ad vejen, så det er en rigtig dårlig løsning, og vi har meget trafik i forvejen.

- Det vil betyde, at vi ikke vil kunne have det samme liv, som vi har haft indtil nu, mener Karl Erik Andersen.

Decideret modstander af et nyt biogasanlæg er han ikke, understreger Karl Erik Andersen. Placeringen er bare ikke den rigtige, mener han.

- Man er også nødt til at se på, hvor gyllen, biomassen, kommer fra, og på Djursland har vi store mængder på det nordøstlige Djursland tæt på Grenaa. Der for er det oplagt, at man har et anlæg derude,

Han håber derfor, at politikerne tænker sig om en ekstra gang, inden de træffer en beslutning.

Intens stemning

Tirsdag aften var der borgermøde i Kolstrup om det mulige biogasanlæg, og TV2 Østjyllands reporter kunne melde om en intens stemning, hvor borgerne fik luftet deres tanker om planerne.

Formand for erhvervs- og planudvalget i Syddjurs Kommune Kasper Kolstrup Møller (K) fortalte efter mødet, hvad han fik med derfra.

- Vi gør os nogle idéer om, hvordan vi sikrer, at et biogasanlæg og den grønne omstilling kan fremmes bedst muligt, men også sådan at vi tilgodeser så mange borgere som muligt, siger udvalgsformanden.

Hvor skal det så ligge henne, hvis du skal bestemme lige nu og her?

- Det skal ligge et sted, hvor borgerne kan se sig selv i det, og hvor vi ikke er ude at pille i interesserne både for den almene borger og for de virksomheder vi har, og som ikke skader vores turisme, siger Kasper Kolstrup Møller.