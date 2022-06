Per Zeidler igen tiltalt for rufferi: Risikerer fængselsstraf

Går efter fængselsstraf

I anklageskriftet beskrives en lang række gangbangs helt tilbage til februar 2020, som Per Zeidler angiveligt har tjent penge på. Sagen skulle oprindelig have været for retten i januar 2021, men her meldte den tidligere politiker sig for syg til at kunne deltage via sin advokat.

Siden er der tilføjet endnu et forhold til anklageskriftet, fordi det angiveligt har vist sig, at Per Zeidler i maj 2020 har annonceret for seksuelle ydelser og arrangeret såkaldt seksuelle møder. I alt med en omsætning på 56.000 kroner, hvoraf han selv skal have modtaget 34.000.

Og nu er der altså en ny dato for sagen, der er planlagt til at køre ved Retten i Aalborg fra 13. til 16. juni Anklageren i sagen har på forhånd bekendtgjort, at man går efter en fængselsstraf til Per Zeidler.

Ifølge rufferiparagraffen straffes den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, med fængsel indtil fire år.