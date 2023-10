Pædagog jubler efter budgetforlig: - Jeg er lykkelig

I mange år har heste og arbejdet under åben himmel på bondegården Skovly i Temmestrup skabt glæde og mening i livet for udviklingshæmmede.

De rider på heste, kløver brænde og kører traktor. Skovly er et aktivitetstilbud for udviklingshæmmede i Syddjurs Kommune, der ligger på en nedlagt bondegård i Termestrup.

Mette Lyngby Andersen, der er socialpædagog på Skovly gennem 21 år og initiativtager til arbejdet med dyrene, kunne slet ikke holde tanken ud, hvis brugerne af stedet skulle miste muligheden for at strigle en hest, køre en havetraktor eller hugge lidt brænde.

Derfor blev hun også intet mindre end lykkelig, da hun torsdag morgen fik at vide, at et flertal af kommunalpolitikerne i Syddjurs Kommune havde besluttet at holde hånden over Skovly og undgå besparelser på aktiviteterne i det kommende budget for 2024.

- Jeg blev decideret lykkeligt, da jeg fik den officielle besked fra vores leder om, at vi kan fortsætte det arbejde, som vi holder så meget af, og som giver så meget mening for brugerne. Jeg havde bare lyst til at juble og åbne en flaske champagne, siger Mette Lyngby Andersen.