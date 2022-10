Pårørende kræver retfærdighed for Britt: - Svært ved at leve med det her

En højere straf ville have stor betydning for familien, der skal leve med savnet resten af deres liv.

- Så der er en lille smule retfærdighed. Det føler man jo ikke, der er overhovedet, siger Annette Speedtsberg Jensen.

En forskel for andre

De fortæller, at ventetiden fra den skæbnesvangre aften i januar 2022 har været en hård, sej kamp.

- Det var et mareridt, også med tre børn involveret. Det har været forfærdeligt, siger Allan Speedtsberg Jensen, der er Annette Speedtsberg Jensens mand.

Den 53-årige gerningsmand forklarede i Retten i Randers, at han følte sig jaloux og ydmyget, fordi han mente, Britt Palmgren så en anden. Det fik ham til at angribe hende med en kniv.

Et omfattende studie fra 2019 viste, at 56 procent af alle drab på kvinder bliver begået af partneren.

Annette Speedtsberg Jensen håber, hendes kusines tragiske død kan gøre en forskel for andre.

- Jeg håber, hendes død kan være med til at hjælpe andre i den situation. Så de kan komme ud, inden det her sker. Der er alt for meget partnervold i Danmark. Jeg håber, hendes død kan gøre et eller andet godt, hvis man kan sige det, siger hun.

Straf i den lave ende

I den makabre drabssag har den nu dømte mand blandt andet forklaret, at han gennem længere tid mistænkte samleveren for at have et forhold til en anden mand, og at det slog klik for ham, da han fik bekræftet sin mistanke.