Opsigtsvækkende opråb: Flyt ikke hertil

En årsberetning fra et distriktsråd. Det lyder sjældent som en heftig omgang læsning, men i Hornslet har piben fået en anden lyd.

- På byens vegne er budskabet fra Hornslet Distriktsråd derfor til mulige tilflyttere: ​Flyt ikke til Hornslet!

Inden du dropper planerne om et huskøb i letbanebyen kun 20 minutter fra Aarhus helt, så uddyber distriktsrådet over 11 sider deres kritik.

Det kan vi ikke gå ind for som kommune. Jeg synes, det er kritisk, at man har den holdning som distriktsråd. Ole Bollesen, borgmester i Syddjurs Kommune, Soc. Dem.

For selvom budskabet umiddelbart er sendt til kommende tilflyttere, så peger pilen hurtigt på Syddjurs Kommune og byrådspolitikerne.

- Det er sådan set ikke, fordi vi ikke vil have nye medborgere, siger Ida Uhrenholt fra distriktsrådet og fortsætter:

- Normalt tager vi imod med åbne arme, men kommunen har i lang tid ikke handlet på, at skolen ikke har plads til flere elever, og især at skolen får tildelt færre midler i forhold til andre skoler i kommunen.

Borgmester: Kritisk at sende det budskab

Læs også Naboers opråb bliver hørt: Ny placering af ungespot i spil

Stridspunkterne vil Syddjurs' borgmester Ole Bollesen (Soc. Dem.) gerne diskutere, men han mener, at budskabet fra distriktsrådet er skudt forbi.

- Det kan vi ikke gå ind for som kommune. Jeg synes, det er kritisk, at man har den holdning som distriktsråd, siger han.

Han har også med overraskelse fulgt, hvordan der reelt er flyttet flere til Hornslet den seneste tid, end befolkningsprognoserne har vist.

Borgmester Ole Bollesen vil gerne tale med distriktsrådet om deres kritikpunkter.

- Distriksrådet kan have en pointe i, at man skal tænke sig grundigt om, inden man eventuelt fortsætter med at udstykke mange ekstra grunde, men man kan ikke være bekendt at skrive det så firkantet, siger Ole Bollesen.

Han inviterer nu distriktsrådet til yderligere dialog.

Læs også Han arvede et slot, men ville hellere være postarbejder. Nu er han død

Det hilser Hornslet Distriktsrådet velkommen.

- Vi er i løbende kontakt med flere i forvaltningerne og politikerne, og vi har adresseret udfordringerne omkring Hornslet Skole adskillige gange, blandt andet i vores høringssvar til den kommende kommuneplan, siger Ida Uhrenholt fra distriksrådet og uddyber:

- Problemstillingen er rejst igennem flere år af både skolebestyrelsen og distriktsrådet, men der har ikke været stor lydhørhed overfor fakta.

Masser af huse på vej

Fra 2010 til 2020 voksede Hornslets befolkning med 12 procent fra 5.292 til næsten 6.000 personer, viser tal fra Danmarks Statistik.

Og noget tyder på, at udviklingen fortsætter i byen, der ligger i 20-25 minutters pendlerafstand til Aarhus.

Læs også Succes med tilflytning giver problemer med overfyldte klasser

En optælling, som distriktsrådet har lavet, viser nemlig, at der lige nu er 273 nye boliger under opførsel, planlagt opførsel eller med arealer, der allerede er godkendt til boligopførsel i Hornslet.

- Tingene hænger ikke sammen, når man med den ene hånd sælger rigtig mange byggegrunde i byen, og man med den anden hånd laver en tildeling til Hornslet Skole, der er væsentligt dårligere sammenlignet med kommunens øvrige skoler, siger Ida Uhrenholt fra distriktsrådet:

- Med den nuværende tildelingsmodel forringes kvaliteten af det lokale skoletilbud for hvert barn, der starter - der er simpelthen for få penge tilat drive god skole for.

Udvalgsformand: Der skal ses på området

Kritikken af skoleforholdene i Hornslet er ikke nye for SF's Kirstine Bille, der er formand for udvalget for familier og institutioner.

Hun ærgrer sig dog over tonen i kritikken.

- Jeg synes, Hornslet skal passe på med at tale sig selv ned. Det er et skidt budskab. Skolen leverer god kvalitet, siger hun.

Læs også To pædagoger vil inspirere børnefamilier med et nyt natur-netværk

Hun fortæller samtidig, at der snart bliver opført en ny daginstitution i Hornslet, og at en skoleudvidelse også kommer.

Men kommer de her ting ikke for sent?

- Der er højst tale om et halvt år til et helt års forsinkelse. Vi har handlet ud fra befolkningsprognoserne, som ikke har vist samme vækst, som vi har set. Men vi følger de reelle tal nøje og handler derefter, siger Kirstine Bille.

Dyrt at være en stor skole

Med 801 elever er Hornslet Skole langt den største skole i Syddjurs Kommune. Og det har vist sig at være et økonomisk problem for skolen, der har kørt med et underskud på 1,9 millioner kroner det seneste år.

- Vi har netop sat en analyse i gang, fordi man som stor skole måske får stordriftsulemper i stedet for stordriftsfordele for de sidste elever. Det skal vi have belyst, siger Kirstine Bille.

Det skyldes end tildelingsmodel, hvor skolerne får flest penge for de første 200 elever og gradvis færre penge per elev derefter.

Tabellen viser, hvor mange penge skolerne i Syddjurs Kommune får per elev. Foto: Syddjurs Kommune

Syddjurs' egne beregninger viser, at Hornslet Skole har 186.00 kroner mindre til hver klasse end gennemsnittet i Syddjurs.

- Vi anerkender, at der kan være noget, som vi ikke havde taget højde for i tildelingsmodellen, fordi vi ikke havde så store skoler, dengang vi oprindeligt lavede den, siger SF's Kirstine Bille.

Derfor bekræfter hun også, at der skal ses på tildelingsmodellen i budgettet for næste år.

- Men antallet af elever i klasserne er ikke det eneste kvalitetsbarometer. For selvom klassegennemsnittet er lidt højere i Hornslet, så leverer skolen altså rigtig god undervisning, uddyber Kirstine Bille.

Distriksråd fastholder kritik

Ida Uhrenholt fra distriksrådet er glad for, at tildelingsmodellen er i spil til budgetforhandlingerne, men hun mener også, at det er helt nødvendigt.

- Vi kan ikke se, hvorfor Hornslet Skole skal drives med væsentligt færre midler end andre skoler i Syddjurs Kommune. Det synes vi ikke er rimeligt, siger hun.

Læs også Natasja laver smykker af modermælk og hårlokker

Men hvorfor er et ønske til en tildelingsmodel blevet til et budskab om ikke at flytte til Hornslet lige nu?

- Det er et forsøg på at synliggøre problemerne. Der er mange børnefamilier, som vokser ud af lejlighederne i Aarhus, og det er dejligt, at de har lyst til at komme til Hornslet, men byen kan ikke rumme det, sådan som skolesituationen er lige nu, og tilflytterne bliver skuffede.

Men tror du, at jeres budskab vil få færre til at flytte til Hornslet lige nu?

- Det ved jeg ikke, men vi er nødt til at tydeliggøre hvor stort problemet er.