Østjyske kostskoler hilser undersøgelse velkommen

Forholdene på Herlufsholm kunne dog ikke være længere fra virkeligheden på Syddjurs Gymnasium.

Det fortæller Julie Wolff Jensen fra Samsø, der går i 1. X.

- Man kunne godt frygte, at folk vil tænke, at det er en sædvanlig ting for kostskoler, men det ligger meget fjernt fra os, så det kan vi slet ikke sætte os ind i.

- Selvom det er negativt ladet, så tror jeg, det er godt, der bliver sat fokus på det her med kostskoler, så flere danskere kan få øjnene op for, at det er en mulighed. Jeg tror, at mange tænker, det ikke er noget for dem, men de kan måske ændre mening, siger Julie Wolff Jensen.