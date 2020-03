Østjysk folketingspolitiker er sendt i karantæne med coronasymptomer

Hvad der begyndte som en dejlig solferie for Dansk Folkepartis medlem af Folketinget Mette Hjermind Dencker, er nu endt knap så godt.

DF’eren, som er valgt ind i Østjyllands storkreds, er nemlig blevet sendt i hjemmekarantæne med symptomer på coronavirus, efter hun i sidste uge var på ferie på Gran Canaria.

- Jeg kan godt mærke mine lunger. De føles lidt som grus, og så hoster jeg lidt, og jeg er lidt mere besværet i vejrtrækningen, end jeg plejer at være, men jeg har ikke haft feber siden i går, så det er okay, siger Mette Hjermind Dencker til TV2 ØSTJYLLAND.

Symptomerne kom lørdag, hvor Mette Hjermind Dencker både fik feber og vejrtrækningsproblemer. Derfor tog hun kontakt til sin læge, som besluttede, at hun skulle i hjemmekarantæne i 14 dage.

Det betyder, at hun nu er den allerførste folketingspolitiker, der er sat i karantæne.

Er ikke blevet testet

Mette Hjermind Dencker er sat i karantæne i sit hus i Tirstrup, som ligger på Djursland nær Ebeltoft. Her skal hun opholde sig de næste 14 dage.

- Jeg bor i forvejen isoleret i min lille landsby, og jeg er isoleret i mit hus. Det er irriterende, når man er alene, og ikke kan sidde og hygge og spille kort sammen med nogen. At jeg bare skal være mig selv helt alene de næste 14 dage, det er lidt irriterende, men det er jo vilkårene, siger Mette Hjermind Dencker til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er dog uvist, om hun overhovedet bærer coronavirussen. Hun er nemlig ikke blevet testet for sygdommen.

- Lægen vil ikke teste mig for COVID-19, men hvis jeg får det værre, skal jeg testes. Jeg er ikke bekymret for mit eget helbred, for jeg har det sådan set fint, men jeg er bekymret, hvis jeg kan smitte andre, så jeg har det helt fint med at sidde her i mit hus alene, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun oplyser desuden, at hun ikke har været på Christiansborg, siden hun kom hjem.

Sundhedsstyrelsen ændrer strategi

Onsdag aften oplyste Sundhedsstyrelsen på et pressemøde, at de nu ser helt anderledes på situationen, og også ændrer strategi i forhold til Sundhedsvæsnets indsats.

- Fremover vil vi ikke spørge folk, hvor de har været henne, for at blive testet. Fremover spørger vi, hvor syg er du, og så vil vi teste dem, vi vurderer til at være syge, sagde Søren Brostrøm, der er direktør hos Sundhedsstyrelsen, onsdag aften på pressemødet.

Dem der har svær forkølelse, feber og hoste vil få besked på at blive hjemme uden at blive testet.

Du har ikke behov for at blive testet for corona, for det har ikke nogen konsekvens. Du skal blive hjemme, så vi forbygger smittespredningen. Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der lige nu 615 personer her i Danmark, der er smittet med coronavirus. Herudover er der to personer på Færøerne, der også bærer sygdommen.

Der er 2.761 personer, der er blevet testet, og der er 1.366 personer, der er i karantæne.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen