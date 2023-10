Nyt budget: Dropper rengøring i ferier

Syddjurs' byråd blev onsdag enige om kommunens budget for de kommende år.

Og nogle borgere kan ånde lettet op. En række varslede besparelser er nemlig blevet droppet.

Udgangspunktet var udfordrende, indleder kommunen selv. Alligevel er det altså lykkedes at få alle partier med i aftalen.

- Vi har ligesom mange andre kommuner været udfordret af stigende udgifter på socialområdet og familieområdet. Jeg er meget tilfreds med, at vi med dette budgetforlig har sat midler af til at sikre en bedre balance i disse budgetter, siger borgmester Michael Stegger (S) i en pressemeddelelse.



Kommunen har blandt andet fundet 500.000 kroner årligt til kriminalitetforebyggelse i SSP-regi.

Til de unge er der også sat penge af til øget trivsel under PPR samt til videreførelse af kommunens skolenærværsteam, som har været afprøvet i to år, og som forligsparterne altså ønsker at beholde.