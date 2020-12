Ny video rejser tvivl: Hvad skete der, da politiet skød en 25-årig mand?

I samråd med familiens bistandsadvokat har søsteren overgivet videooptagelsen til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, der nu er ved at efterforske skudepisoden.



- Det er aldrig rart at se sådan en video med sin egen lillebror, men jeg er glad for, at videoen findes, og jeg håber på, at den kan være med til at belyse, hvad der er sket, siger Josephine Hansen.

Østjyllands Politi må ikke udtale sig i sagen, fordi episoden lige nu bliver undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og de har derfor ingen kommentar til sagen på nuværende tidspunkt.

TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af den fulde video, men vælger kun at offentligøre en mindre del, da videoen i sin fulde længde kan virke voldsom og anstødelig.