Ny købmandsbutik skriver danmarkshistorie

Coops formand Lasse Bolander går endda så langt som til at kalde samarbejdet for Feldballe-modellen.

- Det nye for os er, at vi leverer varerne, og så står de selv for at sælge det videre. Sådan har vi ikke gjort før, siger Lasse Bolander.

Var det ikke bedre for jer, hvis de var en del af Dagli’ Brugsen?

- Kravene til at drive en almindelig dagligvarebutik stiger og det vil sige, at omsætningen skal være større og større og det betyder, at der vil være små bysamfund, hvor man ikke kan have en traditionel dagligvarebutik, og så kommer ideen jo for Feldballe om at lave en ny form for butik, og det vil vi rigtig gerne understøtte.