Ny direktør i lufthavnen kan både styre fly og forretning

- Jeg er vild med at flyve. Jeg er vild med de ting, der foregår omkring flyvning. Det er min passion og min hobby, som på den måde har mulighed for at møde mit arbejdsliv, siger Lotta Sandsgaard.

Udover at være uddannet erhvervspilot og flyveinstruktør er hun også nyudnævnt direktør for Aarhus Airport. Og hun er sikker på, at hendes praktiske erfaringer kan blive en fordel i det nye job.

- Jeg har fløjet lidt over 500 timer i den her.

Det er dog ikke noget, der bekymrer hende.

- Jeg synes, at de direktører, der har været før mig, de har hver især været med til at sætte deres præg på lufthavnen. De har været med til at skabe det her super gode fundament, vi står på i dag, siger den nye direktør.



Hun håber også på, at hun kan holde længere end sine foregængere.

- Jeg ved med mig selv, at jeg går helhjertet ind i den her opgave, og jeg ved, hvad jeg går ind til. Jeg kender lufthavnen og har fulgt den i mange år. Jeg har en solid ledelsesfaglig ballast og erfaring med mig. Så jeg tror ikke, at der er noget i det her job, der vil overraske mig eller skræmme mig væk, siger Lotta Sansgaard.



Øverst i artiklen kan du komme med på flyvetur med den nye direktør.