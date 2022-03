Nu er ukrainske flygtninge flyttet ind på plejehjem

Hun fortæller om, hvordan man i byen har stået sammen i løbet af de sidste par dage.

Mange er kommet med donationer af alt fra dyner til legetøj og har brugt timer på at gøre rent og gøre stedet præsentabelt. Andre har kørt rundt med trailere for at samle ting ind hos dem, der ikke selv havde mulighed for at aflevere det.

- Det er en hjertevarme, som jeg ikke tror, jeg nogensinde har oplevet før, fortæller en tydeligt rørt Lena Melchior Villadsen.