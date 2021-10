Nu er spøgelseskutter væk: - Det var et forbandet svineri

Formand for udvalget for Natur, Teknik og Miljø i Syddjurs Kommune, Kim Lykke Jensen, fortæller, at der nu omsider er kommet styr på både det juridiske og det praktiske, der skulle til, for at få båden fjernet.

- Jeg ville gerne have haft, at vi havde haft mulighed for at få den fjernet ved stranden tidligere. Den udgjorde ingen miljørisiko i forhold til lækning af kemikalier, og derfor var det ikke supervigtigt, at få det gjort lige med det samme, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Desværre tog det alt for lang tid i mine øjne. Det burde at have været klaret i løbet af få uger. Men nu er det løst.