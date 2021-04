Nu åbner sommerland portene - optimismen blomstrer efter krævende corona-år

Lige som i landets andre forlystelsesparker gælder der også i Djurs Sommerland en række corona-restriktioner, der skal overholdes.

Det gælder blandt andet, at alle fra 12 år og op skal bære mundbind i forlystelser, butikker og på restauranter og toiletter, ligesom alle over 15 år skal kunne fremvise en maks 72 timer gammel negativ test eller coronapas.



- Vores COVID-19-setup i parken fungerede rigtig godt sidste år. Ud over skiltning og håndsprit over alt i parken, er vi fortrolige med håndteringen af de forskellige COVID-19-procedurer med rengøring, afstand mv., så det er langt nemmere at gå til i år, siger Henrik B. Nielsen og fortsætter:

- Desuden er det jo også blevet en del af vores hverdag, at vi bliver testet og bruger mundbind.