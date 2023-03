Nomineret for Danmarks bedste: - Vi vil chokere

Laves Danmarks bedste flødebolle i Østjylland?



Muligvis, for Cafe Sicilia i Ebeltoft er netop blevet nomineret til prisen for landets bedste flødebolle.

- Det er en stor ære, må jeg sige. Jeg ved godt, det er lidt kliché at sige, men det er en stor ting for os, understreger Hana Franova over for TV2 Østjylland.

Bag Cafe Sicilia står slovakiske Hana Franova og hendes sicilianske mand Daniel. De mødte hinanden i Danmark og fandt en kærlighed til den danske flødebolle, der var fremmed for dem begge.

- Jeg plejer at sige, at vi ikke valgte flødebollen, men flødebollen valgte os, siger Hana Franova med et stort grin.

Og fordi Hana er ærgerrig, satte hun sig for at lære alt om flødeboller, så parret kunne åbne deres egen butik i Ebeltoft, hvor de siden har solgt farverige flødeboller.

- Vi laver det bedste, vi kan. Smagen er altid i højsædet, siger Hana Franova.