Nødråb fra Fregatten Jylland: Glem os ikke

Det er endnu uvist, hvornår den nye SVM-regering vil præsentere sit forslag til en finanslov.



Stor betydning for Syddjurs

Men i Syddjurs Kommune håber Kasper Kolstrup Møller (C), formand for Erhvervs- og Planudvalget, at pengene findes på Christiansborg. For med cirka 70.000 årlige gæster, er det en vigtig turistattraktion i kommunen.

- Den har en kolossal stor betydning. Det er en af vores absolut største og vigtigste turistattraktioner, siger udvalgsformanden.

Men de skal også prioritere benhård på Christiansborg, er det ikke meget forståeligt, hvis vi i de her tider må sige, at der er nogle kulturinstitutioner, der ikke kan blive ved med at få de penge, de har været vant til?



- Jo, både og. Men hvis man begynder at afvikle nogle af de her kulturinstitutioner, så begynder man lige så stille at tage noget historisk ud, siger Kasper Kolstrup Møller.

Og bønnen fra Fregatten Jylland til den nye regering er derfor klar og tydelig.

- Jeg håber, de får øje på den kulturarv, der står her. Det er jo et helt unikt skib, og vi prøver at bevare det, som var det i 1864, siger Claus Skotte-lund.