Niklas og Noah gav den gas på vandet til DM: - Det er fedt at være på hjemmebane

I Ebeltoft på Djursland danner det flotte vejr i denne weekend rammen om anden etape af Danmarksmeterskabet i windsurfing.

Det er første gang nogensinde, at byen er værtsby for arrangementet, hvor landets bedste windsurfere er samlet.

Arrangøren af weekendens konkurrencer er Ebeltoft Windsurf Klub. Lørdag havde de blandt andet 20-årige Niklas Lillelund fra Ryomgård på vandet. Han nød endelige at kunne vise, hvad han kan på sin hjemmebane.

- Det er jo sjovt at sejle stævne et sted, hvor man har sejlet så mange gange før. Normalt når man sejler stævne, så er man jo ude et sted, hvor man ikke helt kender forholdene, men her, der føler man sig helt hjemme. Det er bare lækkert at være på hjemmebane, siger han til TV2 ØSTJYLLAD.