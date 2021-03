Naturstyrelsen blokerer for campister ved Dragsmur: Forstyrrer dyrelivet og den sårbare natur

Naturoplevelserne er der stadig

Men selvom området bag kæden nu er forbudt land for autocampere, så er der stadig rig mulighed for at nyde naturen fra første række, fortæller Steen Bonne Rasmussen.

- Der er stadigvæk en stor parkeringsplads, som man gerne må holde på, og som man gerne må overnatte i sin autocamper på, som ligger lige ned til vandet, og hvor man stadigvæk har udsigten, siger han.

Og stod det til den garvede campist, Jens Hansen, så måtte der sådan set også gerne komme endnu flere naturoaser.

- Coroanen har vist, at der er flere og flere, der gerne vil ud i naturen, og det kunne måske være anledning til, at man overvejede, om man skulle have mere natur - og ikke bare for naturens og arternes skyld - men også for vores oplevelse, siger han.